Birre artigianali sarde a Quartucciu con "Sete da Luppoli"

Sarà Domus Art a Quartucciu a ospitare da lunedì 3 a domenica 9 ottobre la quinta e ultima tappa della mostra itinerante "Sete da Luppoli" che nei precedenti quattro appuntamenti ha riscosso un grande successo.

La formula è quella ormai collaudata e graditissima dai visitatori, di affiancare a una mostra aperta tutti i giorni dalle 18.30 alle 21.30 con ingresso libero, una serie di appuntamenti in cui è possibile, su prenotazione partecipare alle serate gratuite organizzate per apprezzare, degustare e conoscere tutti i segreti della produzione brassicola sarda.

Il programma prevede quattro serate, "Birrifici in scena" in cui i padroni di casa sono i produttori, mastri birrai sardi, animati da una profonda passione per questo mestiere che comporta grandi sacrifici ma che regala importanti soddisfazioni, e il mercato lo dimostra: nel 2012 i birrifici artigianali erano 13, oggi sono quasi 40.

Inaugurazione con "Un Quartu di Birra", domenica 3 ottobre dalle 19.30, che avrà come protagonista il Birrificio quartese Brew Bay, mentre mercoledì 5 ottobre alla stessa ora sarà la volta del birrificio Terrantiga nella serata intitolata "Birras in Campidanu", giovedì 6 ottobre invece con "Birre in Maschera", Shardana Beer Brothers metterà in mostra la birra sarda e il Carrasegare Ottanese. Sabato 8 ottobre la quarta e ultima serata di "Birrifici in scena", "Un Quartuccio di Birra", con il birrificio Chemu di Quartucciu.

Martedì 4 ottobre la degustazione guidata "Centu concas, centus birrettas", mentre venerdì 7 ottobre, per il salotto enogastronomico "Fame da Luppoli", verranno presentati prodotti locali e abbinamenti con le birre. Infine, domenica mattina 9 ottobre, dalle 12.30 lo showcooking, gli ospiti potranno preparare e poi degustare alcune ricette in cui l'ingrediente principe è la birra artigianale.

"Abbiamo aderito con grande entusiasmo all'iniziativa certi di poter soddisfare l'interesse e la curiosità di un target di turisti e popolazione differente", dice Elisabetta Contini, assessora alla cultura e turismo di Quartucciu.