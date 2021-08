Vino: il sardo Andrea Pala miglior giovane enologo d'Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - E' sardo il "Miglior Giovane Enologo italiano 2021". Si tratta di Andrea Pala, 34 anni, di Luras, presidente di Assoenologi nazionale Giovani.

Il riconoscimento è stato assegnato dall'Associazione Culturale Vinoway Italia ai professionisti che nel 2021 si sono contraddistinti nel mondo del vino italiano. Gli sarà consegnato il prossimo 2 ottobre durante la Dinner with the Stars della Vinoway Wine Selection. "E' il primo importante riconoscimento e non può che rendermi molto felice - commenta con l'ANSA Andrea Pala- mi ripaga di tanti sforzi e dà visibilità alla Sardegna.

Produciamo ancora poco rispetto al resto della Penisola ma i nostri vini sono di grande qualità e abbiamo un patrimonio di vitigni autoctoni invidiabile".ù Pala è consulente per le aziende sarde e fuori dai confini dell'isola tra cui "Fontezoppa" nelle Marche, "La Marchisa" di Tropea e la Cantina Guido F Fendi in Toscana.

Il "SaróFranca Millesimato" prodotto da quest' ultima Cantina è stato "Miglior Vino spumante d' Italia" al "5Star Wines" organizzato da Vinitaly - Verona Fiere. Altri sei vini prodotti da aziende seguite dall' enologo sardo, sono entrati nella guida. Andrea Pala sarà premiato dal vincitore della passata edizione, Nicola Biasi. (ANSA).