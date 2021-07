Alta Cucina al Petra Segreta coi Fratelli Cerea e Bartolini

Le stelle della cucina italiana sono protagoniste al Petra Segreta. Il "boutique hotel" sulle colline di San Pantaleo, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda ospita due cene evento con i Fratelli Cerea (20 luglio) ed Enrico Bartolini (4 agosto), in cucina con Luigi Bergeretto, chef e patron dell'unico Relais & Chateaux della Sardegna. Un appuntamento consolidato presso Il Fuoco Sacro, il ristorante gourmet del resort.

Alla guida del ristorante Da Vittorio a Brusaporto (BG), 3 stelle Michelin, Chicco e Bobo, insieme al resto della famiglia, rappresentano un'icona della ristorazione italiana nel mondo.

Patata affumicata, cod candito e trippa di baccalà, Risotto con capasanta al pepe rosa e aria al lemongrass e Tegame tiepido di pesce con brodetto di seppie e gamberi sono alcuni dei piatti pensati per la serata.

Il 4 agosto è Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, a firmare il menu della serata. Classe 1979, è l'unico cuoco nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un sol colpo nel 2016. Nel novembre del 2019 la prestigiosa "Rossa" attribuisce la terza stella al ristorante che porta il suo nome all'interno del Mudec-Museo delle Culture di Milano e il capoluogo lombardo torna così ad avere, dopo 26 anni, un'insegna tristellata. Durante la serata propone alcuni dei piatti simbolo del suo menu, come Ravioli alla piastra con vongole e zenzero e Gambero viola, nespole, sambuco e caviale.