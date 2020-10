Chef stellato Carlo Cracco protagonista venerdì a Cagliari

Una serata all'insegna della cucina d'autore con una grande firma internazionale e una promessa nel panorama dell'alta ristorazione. Lo chef stellato Carlo Cracco sarà protagonista, insieme all'Executive Alessandro Cocco, di una cena "a quattro mani" venerdì 30 ottobre all'Osteria del Forte, a Palazzo Doglio a Cagliari.

Per Alessandro Cocco, cresciuto al Forte Village con maestri come Gordon Ramsay e Heinz Beck, è la sua seconda volta ai fornelli al fianco di Cracco, icona mondiale dell'alta cucina italiana e personaggio televisivo.

"Un'occasione d'oro per la mia crescita personale, per l'Osteria del Forte, per Cagliari. C' è tantissimo da imparare da un talento come lui", racconta Cocco all'ANSA. E anticipa che la cena sarà a base di prodotti stagionali, locali e creativa, come nello stile del ristorante ospitato a Palazzo Doglio.

Tra i suoi piatti ci sarà il merluzzo nero con crema di finocchi aromatizzata all' anice. Cracco, invece, porterà a tavola alcuni dei suoi cavalli di battaglia, ad esempio il celebre uovo soffice o il riso. "Da Carlo, chef talentuoso e sempre generoso, ho appreso più di un segreto, ad esempio su come affinare la cottura del riso o sulle numerose potenzialità dell'uovo - aggiunge Cocco - lavorando fianco a fianco con un maestro come lui ho compreso ancor di più che per mettere la firma su ogni piatto e renderla riconoscibile, oltre la tecnica servono estro e una personale visione della cucina".