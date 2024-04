Concerto itinerante tra quartieri del coro del Lirico Cagliari

Il Teatro Lirico di Cagliari incontra la città. Il coro femminile, diretto da Giovanni Andreoli, è protagonista di un concerto itinerante tra chiese e luoghi di culto di sette quartieri di Cagliari.

Dal 2 all'11 maggio proporrà due ricercate pagine di musica sacra: Missa brevis Sancti Joannis de Deo di Haydn e Missa brevis in Si bemolle maggiore di Mozart.

Nel ruolo di soliste si esibiscono Petra Haluskova, Beatrice Murtas, Graziella Ortu (soprani) e Martina Serra (contralto), mentre l'accompagnamento all'organo è di Benedetta Porcedda.

Si parte giovedì 2 maggio alle 20 nella Cattedrale di Santa Maria, nel quartiere di Castello. Il concerto viene replicato il 3 alle 20 nella chiesa della Vergine della Salute, al Poetto, poi il 4 alle 20, a Sant'Anna, a Stampace, l'8 alle 20 nella Cappella del Seminario Arcivescovile a Is Mirrionis, il 9 alle 20.30 nella chiesa di Sant'Eulalia, alla Marina, il 10 alle 20.30 nella chiesa dei Ss. Giorgio e Caterina, a Monte Urpinu, l'11 alle 20 nella chiesa di San Paolo, a San Benedetto.

Il concerto, della durata di 60 minuti circa, è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La manifestazione è inserita in "Lirico in città 2024", iniziativa musicale del Lirico di Cagliari finalizzata alla valorizzazione dei quartieri cittadini, dei luoghi di culto e centri culturali, alla diffusione della grande musica dove raramente è possibile ascoltarla dal vivo.

Si punta anche all'ampliamento del pubblico con particolare attenzione alle nuove generazioni.



