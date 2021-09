Campioni di kitesurf a Cagliari per la tutela del mare

I big del kiteboarding mondiale, le bandiere di 30 Paesi, le suggestioni olimpiche di una disciplina ammessa nel programma dei Giochi a partire da Parigi 2024. Le acque del Golfo degli Angeli e la Sesta fermata del Poetto, a Cagliari, sono pronte a ospitare il ritorno del Sardinia Grand Slam, prova della IKA KiteFoil World Series in programma dal 6 al 10 ottobre.

Il mare sarà il grande protagonista, a 360 gradi, dell'evento organizzato dalla GLESport in collaborazione con il Chia Wind Club, sotto l'egida di World Sailing e di IKA (l'Associazione Internazionale di Kiteboarding), grazie all'iniziativa "Give SEA a chance", intrapresa dal Sardinia Grand Slam che sposa l'opera di sensibilizzazione sul tema della tutela del mare, un allarme a livello globale al quale nessuno può più rimanere indifferente.

Non poteva essere altrimenti, del resto. Per ogni kiter, l'acqua è il principio di ogni cosa. Senza la connessione intima con il mare, non sarebbe possibile praticare questo sport in grado di regalare incredibili emozioni. Il mondo del kite sembra essere un ambiente privilegiato per discutere della tutela del mare, argomento in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Il messaggio è chiaro e diretto: il mare è di tutti e ognuno è chiamato a proteggerlo, proprio come lui fa con noi ogni giorno. Spesso, infatti, dimentichiamo che il mare svolge un prezioso lavoro regolatore sul clima e fornisce il 50% dell'ossigeno necessario alla sopravvivenza di tutto l'ecosistema.

A questo proposito, verrà realizzato un villaggio suddiviso per aree tematiche "che renderà Cagliari un polo di interesse di attività volte a sviluppare una maggiore coscienza verso l'importanza di proteggere le acque marine - spiegano gli organizzatori del Sardinia Grand Slam - attraverso l'adozione di criteri di sostenibilità, cercando di rafforzare la cultura di rispetto e amore verso il mare".