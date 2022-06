Ad Alghero una nuova caserma dei Vigili del fuoco

Alghero avrà una nuova caserma dei Vigili del fuoco. Sorgerà nella zona de La Scaletta, su un terreno di superficie 4.187 metrri quadrati, in prossimità del centro cittadino. Questa mattina negli uffici del Comune di Alghero è stato siglato l'atto di cessione dell'aera di proprietà comunale all'Agenzia del demanio, che contestualmente lo ha ceduto ai Vigili del fuoco. La firma dell'atto è stata apposta dal sindaco, Mario Conoci, da Pietro Arricca per l'Agenzia del demanio e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Gianfrancesco Monopoli.

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo perseguito da tutti. Finalmente si può ora pensare alla fase che porta all'appalto per la costruzione dell'immobile che la città e il territorio attendono", commenta il sindaco Conoci. Per la costruzione della nuova caserma saranno investiti 2,5 milioni di euro, finanziati dal ministero dell'Interno, con una integrazione della iniziale somma di 1,5 milioni. Il Ministero procederà ora con la progettazione definitiva ed esecutiva per arrivare nei prossimi mesi alla pubblicazione della gara d'appalto.