Sanità: Usb, Solinas dichiari stato di emergenza nell'Isola

Per garantire il diritto alla salute e alle cure servono più assunzioni, stabilizzazioni, internalizzazioni dei servizi, scorrimento delle graduatorie e potenziamento degli ospedali pubblici. Ne è sicuro il sindacato di Base Usb che questa mattina è sceso in piazza davanti all'assessorato della Sanità a Cagliari per una manifestazione di protesta nella quale ha anche chiesto al governatore Solinas di "dichiarare lo stato di emergenza sanitario regionale, per mettere in campo le Forze armate e la Croce rossa e fare fronte alle visite ordinarie e straordinarie".

"La sanità sarda è in corto circuito - ha osservato Gianfranco Angioni in una improvvisata conferenza stampa - per questo motivo chiediamo un passo indietro all'assessore Nieddu, perché il suo è stato un completo fallimento. La carenza di personale si ripercuote sulla mancata assistenza e il problema delle mancate cure, liste attesa, sulle continue aggressioni verso il personale negli ospedali e nei pronto soccorso - aggiunge - basti pensare che in alcuni reparti il rapporto è tra un infermiere per 30 pazienti e un medico per 40 ricoverati. In certe terapie intensive si arriva anche a 4 pazienti per ogni infermiere - prosegue - mentre a Iglesias chiude il pronto soccorso e si verso lo smantellamento della sanità pubblica".

Da qui la richiesta del sindacato alla Regione perché vengano emanate le linee guida per stabilizzare il personale reclutato con l'emergenza Covid e che ha maturato i 18 mesi. "Poi ci sono quelli che hanno maturato 36 mesi e hanno i requisiti previsti dalla legge Madia - continua Angioni - ma la Regione ha posto il vincolo del 50% idonei. Certo, servono anche risorse economiche: almeno 5 mln di euro". Infine un appello perché venga verificata "la legittimità di avere assegnato i posti letto Covid alle diverse strutture non Covid: non ci sono stanze separate, e personale non ha indennità specifiche. Bisogna intervenire".