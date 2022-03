Giunta: in vista del rimpasto, traballa delega Riformatori

Al via a Villa Devoto il vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Christian Solinas per ragionare con i segretari dei partiti di centrodestra su una possibile verifica di Giunta. Sul tavolo due ipotesi: mini rimpasto o azzeramento totale. La prima sembra al momento la più concreta. Anche alla luce delle ultimissime notizie dal Consiglio regionale: Sara Canu, capogruppo dei Riformatori, partito che esprime l'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, è passata al gruppo Misto. Questo indebolisce Salaris che potrebbe lasciare la delega a favore di un esponente dell'Udc, cioè del partito che più ha insistito sull'opportunità di un tagliando.

Poco prima del vertice, sia Fratelli d'Italia che Lega hanno fatto sapere di non essere a favore di un cambio di deleghe. "Non mi sveglio la mattina pensando al rimpasto - ha detto il coordinatore del Carroccio Dario Giagoni - ma ai problemi dei sardi come il costo dei mangimi per gli animali e dei carburanti". Per la coordinatrice di FdI Antonella Zedda, "non ha senso né azzerare né promuovere un minirimpasto, siamo soddisfatti di quanto fatto nell'assessorato guidato fino a oggi e sappiamo cosa fare nei due anni di legislatura che restano".