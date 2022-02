Strade: chiuso al traffico tratto Statale 126 a Carbonia

L'ordinanza emessa dall'Anas ha decorrenza immediata e prevede Chiude al traffico del tratto fino al 27 febbraio il tratto della Strada statale 126 Sud Occidentale Sarda dal km 13 + 600 al km 14 + 800 su entrambe le corsie.

La ditta Olimpia Costruzioni dovrà, infatti, provvedere alla realizzazione del sovrappasso ciclopedonale che entrerà a far parte del percorso "Cammino minerario Santa Barbara".

Il traffico sulla strada statale 126 subirà delle modifiche con deviazione dei flussi veicolari sulle strade locali del cosiddetto passante Ovest, ossia la bretella che costeggia il centro intermodale e la via Aspromonte per rimettersi nella Strada statale 126. Sarà garantito l'accesso alla strada interdetta ai residenti e alle aziende ivi presenti e loro clienti e titolari dei servizi.

Le intersezioni saranno presidiate dal personale della Polizia Locale per evitare eventuali disagi alla normale circolazione.

Le modifiche alla viabilità ordinaria saranno indicate con segnaletica di cantiere sia lungo la strada statale sia lungo le strade locali.