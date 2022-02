ANSA-IL-PUNTO/COVID: casi sopra 3mila e 7 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Contagi da Covid ancora sopra quota 3mila e altri sette decessi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3.209 casi confermati di positività - di cui 2.182 diagnosticati da antigenico: erano 3.018 nella precedente rilevazione.

Processati in totale, tra molecolari e antigenici, 19.606 tamponi per un tasso di positività che sale dall'11% al 16,3%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (+ 2), mentre i ricoverati in area medica sono 404 (- 5). Oltre 30mila (per la precisione 30.626) i sardi in isolamento domiciliare (+ 1.168).

Le vittime sono due donne di 76 e 79 anni e un uomo di 97 anni residenti in provincia di Sassari; una donna di 90 e un uomo di 91 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna; una 99enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Nuoro.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, secondo i dati del Governo, è salita all'82,5 la percentuale della popolazione residente in Sardegna che ha completato il ciclo, cioè 1.319.237 con doppia dose su poco meno di 1,6 milioni di abitanti.

La campagna avanza con circa mille prime dosi ogni 24 ore, mentre le booster arrivano a toccare il 61,6% della popolazione over 12 e le dosi pediatriche il 40,5%, ossia 33.970 prime dosi su una platea di 83.872 bambini dai 5 agli 11 anni (18.218 prime dosi, il 21,7%).

Resta alta, però, l'occupazione dei posti letto nelle Medicine da parte di pazienti positivi. Secondo l'Agenas, la situazione più critica si ha proprio in questi reparti che risultano occupati per il 26% da pazienti Covid (+3% nelle ultime 24 ore), mentre resta pressoché stabile la pressione sulle intensive con un leggero calo dal 15% al 14%. (ANSA).