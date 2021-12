ANSA-IL-PUNTO/COVID: su i contagi e più Omicron in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Tornano a correre i contagi Covid in Sardegna, arrivati a 466 nelle ultime 24 ore (+222) e continua la salita dei casi Omicron che arrivano a 53 dopo i 47 scoperti dal laboratorio della struttura complessa di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari diretta dal professor Salvatore Rubino. Da quanto emerge si tratta, però, di contatti di soggetti contagiati con la variante Omicron nel Nord dell'Isola. Sono stati individuati nelle giornate del 25 e 26 dicembre i 47 campioni - su 92 positivi - compatibili con il profilo Omicron.

E se non registra alcun decesso e i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1), con un incremento per quelli in area medica (136, +8) il tasso di positività balza all'11,5%.

Per questo anche nell'Isola si accelera sulla campagna vaccinale che da oggi apre alle somministrazioni della terza dose per i cittadini over 16. I nati dal 2004 al 2006 che abbiano già compiuto sedici anni possono prenotare la dose 'booster' negli hub e nei punti di vaccinazione dell'Isola attraverso la piattaforma di Poste Italiane via web, negli Atm di Poste, i portalettere o al numero verde 800 00 99 66. La disposizione, contenuta in una nota firmata dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, dà inoltre indicazioni per la somministrazione della terza dose anche ai cittadini over 12 che rientrano tra i soggetti a elevata fragilità.

E sono proprio i giovani a trainare questa parte di campagna con la fascia 20-29 anni che raggiunge l'85%. Attualmente le persone vaccinate sono 1.266.351 su 1,6 milioni di abitanti nell'Isola (il 79,2%): gli over 80 hanno superato il 90% delle prime dosi (89,7% seconde e già il 58,6% delle terze dosi), mentre gli over 70 raggiungono quasi il 92% delle seconde somministrazioni.

Seguono gli over 60 con l'89,5% e gli over 50 con l'85,4%. Sono oltre 4500 mila le inoculazioni fatte ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 5,39 della platea di oltre 83mila piccoli, ma ci sono ancora 249.576 sardi (compresi i 78.218 bimbi nella fascia 5-11) che sono ancora in attesa della prima dose. (ANSA).