Maltempo: maestrale sino a 80 km/h, allerta in Sardegna

Nuova allerta in Sardegna dove il forte vento di maestrale soffierà, anche a regime di burrasca, per tutta la giornata di sabato con un'intensità di circa 80 km/h e raffiche che potranno raggiungere localmente anche i 100 km/h. Le previsioni dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu confermano il bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione civile regionale e valido sino alle 14 di sabato 11 dicembre.

Nella notte, lo stato del mare di Sardegna sarà molto agitato e fino a grosso al largo, il moto ondoso sarà in rapida ascesa e potrà raggiungere anche forza 6-7: sulle coste esposte, in particolare quelle occidentali, saranno possibili mareggiate.

"La percezione - fa sapere l'ufficio meteo AM - sarà quella di temperature più basse, ma non sono previste nuove perturbazioni con forti nevicate anche a bassa quota come nei giorni scorsi. Già da domenica le condizioni meteo miglioreranno con una ripresa graduale delle temperature che rimarranno però invernali".

Intanto sui monti e i paesi più alti della Sardegna centrale continua a nevicare nelle ore notturne, rilasciando un paesaggio imbiancato sulle cime del Gennargentu.