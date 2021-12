Ottanta pellicole in concorso al 16/o Sardinia Film Festival

La sedicesima edizione del Sardinia Film Festival porta a Sassari il meglio del cinema d'animazione internazionale. Il festival si svolgerà dal 3 all'8 dicembre al cinema Cityplex Moderno, con ingresso libero ma obbligo di green pass.

La manifestazione, organizzata dal Cineclub Sassari, si sviluppa quest'anno sotto la direzione artistica dello sceneggiatore e giornalista romano, Luca Raffaelli, e la presidenza di Cristian Jezdic, vice presidente di Cartoon Italia, l'associazione nazionale dei produttori d'animazione. In concorso ci sono ottanta lavori (trentasei sono opere prime e trentaquattro sono realizzate da scuole di cinema), selezionati fra le 1.200 pervenuti da tutto il mondo. Il vincitore sarà scelto da una giuria di esperti presieduta da Roberto Perpignani, maestro del montaggio cinematografico, e composta da artisti, illustratori, fumettisti.

Dieci i riconoscimenti previsti: oltre al Gran Premio Sardinia Film Festival e al Premio Fabrizio Bellocchio per il contenuto sociale, sette sono dedicati a grandi maestri del cinema d'animazione italiano: Premio Bruno Bozzetto per il film dalla parte della Natura e degli Animali; Premio Osvaldo Cavandoli per il one-man-film; Premio Giulio Gianini per l'originalità; Premio Manfredo Manfredi per il film che dà spazio al dubbio; Premio Guido Manuli per la forza comica; Premio Fusako Yusaki per il film che ama la sintesi; Premio Pino Zac per il film ribelle. Le opere in concorso saranno giudicate anche da una Giuria studenti, coordinata dal docente, Stefano Sole, e formata da ottanta ragazzi provenienti da quattro licei e istituti, Castelvì, Figari e Pellegrini di Sassari e Gramsci di Olbia.