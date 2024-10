Rapina con pestaggio al centro scommesse di Sestu, 2 arresti

I carabinieri hanno arrestato gli autori della brutale rapina messa a segno il 9 ottobre scorso al centro scommesse Planetwin365 a Sestu dove i banditi ferirono il titolare colpendolo alla testa con il calcio della pistola. In manette sono finiti un 63enne di Cagliari e un 33enne di Irgoli.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Quartu con la collaborazione degli investigatori della mobile.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma il 63enne sarebbe stato il principale autore delle violenze durante la rapina. Avrebbe colpito ripetutamente uno dei proprietari alla testa con il calcio della pistola, ferendolo gravemente. Il 33enne, invece, avrebbe inizialmente svolto il ruolo di "palo" fuori dal locale, ma sarebbe poi intervenuto per supportare il complice in difficoltà. "Una volta entrato, avrebbe minacciato entrambi i gestori con un'arma, cercando di neutralizzare la resistenza inaspettata dei proprietari, prima di fuggire con il bottino", spiegano i carabinieri.

I due avevano rubato1.800 euro ed erano fuggiti anche con l'aiuto di un complice che è attualmente ricercato.



