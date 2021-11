Maltempo: allerta gialla per piogge e temporali in Sardegna

Il maltempo non allenta la sua morsa in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta gialla dalle 15 e fino alla mezzanotte di martedì 9 novembre, per rischio idrogeologico legato a piogge e temporali nelle zone di Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

"Un vortice depressionario sta interessando l'Isola con l'afflusso di correnti sud-orientali umide e instabili - spiega il primo maresciallo Marco Formicola dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare - il cielo martedì sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge nel pomeriggio sui versanti meridionali e orientali". Nel tardo pomeriggio e in serata, secondo le previsioni, ci sarà un notevole peggioramento con piogge diffuse e temporali localmente forti nei versanti orientali. "In particolare - precisa l'esperto - saranno interessate dai fenomeni l'Ogliastra, la Gallura e gran parte del Sarrabus". I cumulati previsti potranno raggiungere i 50/70 millimetri in sei ore (in un anno cadono circa 600 millimetri di pioggia).

Mercoledì 10 ancora cielo nuvoloso con isolate piogge sempre sul versante orientale e una leggera intensificazione nel pomeriggio. I venti soffieranno da scirocco fino a mercoledì sera con raffiche di circa 50 chilometri orari. Da giovedì 11 i venti ruoteranno a maestrale: domenica sono previste punte di 100 chilometri all'ora. Le temperature rimarranno stazionarie fino a giovedì con massime tra i 20/23 gradi, per poi scendere domenica a 15/16 gradi.