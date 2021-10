Covid: Iss, Sardegna ha incidenza di casi più bassa d'Italia

Nonostante l'incidenza dei casi di Covid-19 sia aumentata questa settimana in 17 Regioni e Province autonome rispetto ai valori registrati nei sette giorni precedenti, la Sardegna va in controtendenza e segna il dato più basso in Italia.

E' quanto emerge dalla tabella di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Le Regioni dove si è registrata una diminuzione dell'incidenza rispetto alla scorsa settimana sono: Sardegna (da 13,3 a 7,9 per 100mila abitanti), Basilicata (da 22,3 a 18,4), Calabria (da 43 a 36,7) e Sicilia (da 43,0 a 38,3). Le tre dove, invece, l'incidenza è più elevata sono Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3).