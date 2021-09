Covid: ricoveri in salita, ma Sardegna vede ancora "bianco"

Mentre la Sicilia, zona gialla da lunedì scorso, resta ancora con gli indicatori decisionali sopra soglia e va verso la conferma del declassamento, la Sardegna, per la terza settimana di fila scansa il giallo per una manciata di posti letto in area medica, non occupata da pazienti Covid. L'isola, secondo gli indicatori decisionali ministero Salute/Protezione civile che accompagnano la bozza del monitoraggio settimanale, raggiunge ma non supera il limite del 15% per l'area medica mentre le intensive restano sopra la soglia del 10% con il 13,2%.

Si tratta di valori in salita mentre l'incidenza è in discesa con 117,4 casi per 100mila abitanti contro 148,5 della scorsa settimana e i 156,4 tra il 13 e il 19 agosto. L'Rt è pari a 0.93. Non è il solo dato in miglioramento: la Sardegna, con Toscana, Umbria e Valle d'Aosta è tra le quattro regioni con classificazione complessiva di rischio "bassa".