In 200 senza mascherina, chiuso locale nell'Oristanese

Aveva organizzato nel suo chiosco-bar una serata con un dj-set e ben 200 clienti, senza preoccuparsi degli assembramenti e di obbligarli a indossare la mascherina. Un locale è stato chiuso e la serata bloccata, ieri notte, nell'Oristanese. I carabinieri del Comando provinciale di Oristano, infatti, proprio per questo fine settimana, come disposto dalla Prefettura, avevano pianificato una serie di controlli in pub e locali della movida per verificare il rispetto della normativa anti-covid, il Green pass ed evitare gli assembramenti.

Controllando il chiosco-bar i carabinieri hanno sorpreso i 200 clienti nell'area dell'esercizio pubblico, tutti assembrati, molti di loro non indossavano i dispositivi di protezione individuale. Non stavano ballando, ma era in corso un dj-set. Il locale è stato chiuso. Multata anche una dipendente che non indossava la mascherina. Nel corso degli ultimi giorni sono oltre 30 i locali controllati dai carabinieri. Alle ispezioni hanno partecipato anche gli specialisti del Nas e del Nil.