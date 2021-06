ANSA-IL-PUNTO/COVID: 33 casi in Sardegna e arrivano vaccini

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GIU - E' stabile sotto i 40 contagi la curva epidemiologica per l'infezione da Covid19 in Sardegna dove nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi su 1.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sale al 2,7% per effetto dell'esiguo numero di test effettuati. Dopo i zero decessi di ieri, però, si registrano tre nuove morti (1.468 in tutto). mentre prosegue il calo della pressione dei pazienti Covid negli ospedali: sono 127 (-3) le persone attualmente ricoverate in area medica, e resta invariato il numero dei pazienti (14) in terapia intensiva. "La Sardegna, fra le regioni nella più bassa fascia di rischio, continua a consolidare un andamento positivo ormai in progressione da settimane. In attesa del report settimanale dell'ISS, i dati che possiamo osservare sono assolutamente confortanti e premiano gli sforzi e i sacrifici profusi su tutto il territorio", dice il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, anche commentando i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che conferma lo svuotamento dei reparti Covid Sul fronte della campagna vaccinale nell'Isola sono attesi questo mese circa quattrocentomila dosi: 100mila a settimana tra Pfizer e Moderna. Giungeranno nell'Isola anche scorte del siero monodose Janssen e di Astrazeneca ma per quantitativi meno significativi. Nel frattempo l'Ats, nel solo hub della Fiera di Cagliari, ha organizzato per questa sera un'Astranight dedicato al personale scolastico che ha già ricevuto la prima dose di Vaxzevria: 1330 insegnanti sono chiamati con un sms al centro vaccinale dalle 19 alle 24 per anticipare il richiamo fissato inizialmente tra i 10 e l'11 giugno e che coincide con l'avvio degli scrutini. E domani, venerdì 4 giugno, si amplia ancora la platea dei soggetti vaccinabili con l'inclusione dei cittadini nella fascia d'età 16-39 anni. Intanto Gimbe rileva che la percentuale di sardi che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,7%, a cui bisogna aggiungere un ulteriore 24,5% solo con la prima dose. Complessivamente quasi 930mila le dosi somministrate finora. (ANSA).