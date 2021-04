ANSA-IL-PUNTO/COVID:boom contagi in Sardegna(502) e 8 morti

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - Nuova impennata di contagi da Covid 19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 502 nuovi casi: per trovare numeri simili bisogna tornare a fine novembre-primi di dicembre dello scorso anno, in piena seconda ondata pandemica.

Si registrano anche 8 decessi (1.293 in tutto), mentre il tasso di positività tocca il 9,3%. Complessivamente i contagi accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza sono 50.245.

Quanto ai tamponi ne sono stati eseguiti 1.109.11, con un incremento di 5.350 test rispetto al dato precedente.

Cresce anche la pressione negli ospedali: sono 350 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (+10), 57 (+1) quelli in terapia intensiva.

Aumentano i casi ad Alghero. I dati comunicati dall'Ats al sindaco Mario Conoci dicono che i casi di positività al virus sono 246, 12 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 16 sono persone ricoverate in ospedale. Sono inoltre 214 le persone in quarantena.

Sul fronte dei vaccini, sono state consegnate oggi, come da programma, 43.290 dosi del vaccino Pfizer. Attese anche altri 4.600 vaccini AstraZeneca, la cui consegna, prevista per il 12 aprile, era slittata. La campagna prosegue anche con il coinvolgimento dei Comuni che - fa sapere la Regione - supporteranno il sistema regionale fornendo gli elenchi dei loro residenti ultraottantenni, aspetto che consentirà una garanzia in più di raggiungere tutti i cittadini inclusi nella fase attuale. Ad oggi tutte le informazioni relative alla campagna di vaccinazione in Sardegna, in particolare quelle relative all'adesione da parte dei cittadini, sono contenute sul sito Sardegnasalute.it.

Complessivamente salgono a 342.244 le dosi somministrate in Sardegna, a fronte delle 402.820 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale che sale all'85% (la media nazionale è 89,1%). (ANSA).