Salvini, Sardegna zona bianca è ritorno alla vita

"Se il piano di vaccinazione proseguirà spedito come mi auguro, superando i ritardi dei mesi passati, quest'estate per la Sardegna sarà l'estate della rinascita e del ritorno al futuro". Così a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini che, in particolare, ha espresso "grande soddisfazione per il passaggio dell'Isola in zona bianca: contro la Sardegna e i sardi ne sono state scritte di tutti i colori e adesso sono contento di essere qui per questo primo giorno di ritorno alla vita".

"SOLINAS PROMOSSO A PIENI VOTI" - Oggi a Cagliari il segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto anche un bilancio della prima parte dell'azione di governo della Giunta Solinas in Sardegna. "In due anni sono state fatte tante cose anche se la pandemia ha bloccato tanti fronti e ora non vediamo l'ora di tornare a correre". Con Christian Solinas che incontrerà per pranzo parlerà "innanzitutto di lavoro". "Prima - ha detto - ho incontrato alcuni rappresentanti degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti: c'è un tema usura che si affaccia per coloro che non hanno i soldi promessi dalle banche e su questo ci muoviamo anche col Governo Draghi a livello nazionale. Bisogna rimpolpare il fondo anti usura perché ci sono molti sardi che altrimenti rischiamo di chiudere e perdere tutto" .

"SU RECOVERY COINVOLGERE REGIONI E SINDACI" - "Il Recovery plan va riscritto da cima a fondo coinvolgendo le Regioni e i sindaci". Lo ha dichiato a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini. "Il precedente governo ha perso tanti mesi - ha ricordato - pensiamo solo che la bozza del piano francese era pronta da agosto". Ora, "è necessario coinvolgere l'Italia dei territori e per la Sardegna in particolare bisogna concentrarsi su innovazione, trasporti e accompagnamento delle imprese nella transizione ecologica".