ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, vaccini a forze dell'ordine

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - Con la somministrazione del vaccino anti covid alle forze dell'ordine, è iniziata oggi la fase 2 e 3 della campagna di vaccinazioni a Cagliari e Sassari.

All'Azienda ospedaliera Brotzu si è partiti con il personale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e agenti della Polizia Penitenziaria che questo pomeriggio hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nei prossimi giorni verranno vaccinati i medici di libera scelta ultra 65enni dando avvio alla fase 2 del vaccino Pfizer. "Anche l'Arnas 'G. Brotzu in questo modo dà il suo contributo al sistema sanitario affinché l'unico strumento efficace contro il Coronavirus, possa raggiungere in breve tempo un numero sempre maggiore di cittadini", fanno sapere dall'azienda ospedaliera.

A Sassari, a gruppi di cinquanta, da questa mattina alla struttura dell'Aou di viale San Pietro si sono presentati gli uomini e le donne della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria. Il centro Aou, coordinato dal dottor Antonello Serra e dal professor Paolo Castiglia, per queste vaccinazioni sta operando in collaborazione con i medici competenti delle diverse forze dell'ordine.

Intanto sono 77 i casi di positività accertati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale (40.765 dall'inizio dell'emergenza). In totale sono stati eseguiti 744.236 tamponi, per un incremento complessivo di 25.403 test rispetto al dato precedente (con oltre 24mila test nel Medio Campidano effettuati nello screening di massa nel weekend). Il rapporto casi positivi-tamponi segna un tasso di positività dello 0,3%. Si registrano 5 decessi (1.118 in tutto). Sono 264 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-11), mentre sono 27 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.871. I guariti sono complessivamente 26.252 (+116), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 233. (ANSA).