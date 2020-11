Covid: quinto comune del Nuorese in lockdown

(ANSA) - NUORO, 23 NOV - Si allunga sempre più la lista dei comuni che entrano in lockdown nel Nuorese: ora sono cinque.

Dopo Silanus, Oliena, Orani e Ovodda, da oggi e fino al 3 dicembre, anche Fonni chiude tutto. La sindaca Daniela Falconi ha emanato una ordinanza attraverso la quale sospende le lezioni nelle scuole, le attività di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (resta consentito l'asporto) e quelle per i servizi alla persona.

Chiudono i mercati, gli uffici comunali - che riceveranno solo per appuntamento - il cimitero, l'ecocentro e gli impianti sportivi; sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose compresi i funerali da celebrare con i soli parenti. Ridotti, in entrata e in uscita dal paese, gli spostamenti nel territorio comunale ed è vietata ogni forma di raduno conviviale sia pubblico che privato. "Considerato che nel Comune di Fonni risulta un preoccupante incremento dei contagi e che il servizio sanitario locale non risulta in grado di garantire le necessarie operazione di screening, assistenza e monitoraggio - scrive la sindaca nel documento - si ritiene necessaria l'emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a protezione della salute della cittadinanza". (ANSA).