Covid: a Oristano mail dedicata per esiti tamponi

(ANSA) - ORISTANO, 23 NOV - Una mail dedicata alla richiesta degli esiti dei tamponi da parte dei cittadini che si sono sottoposti al test molecolare per la ricerca del virus Sars Cov-2. L'ha istituita il Dipartimento di prevenzione della Assl di Oristano-Ats Zona Centro. L'indirizzo: referticovid.oristano@atssardegna.it. Questa la procedura per ottenere il referto: dopo essersi sottoposti al test occorrerà attendere in quarantena domiciliare i normali tempi di processazione del tampone, che sono di almeno 72 ore. Trascorsi tali tempi, sarà possibile ottenere il referto attraverso due modalità. Primo, scaricare l'esito del tampone dal proprio fascicolo sanitario elettronico. Solo nel caso in cui non si possa accedere, si può inviare la mail.

Lo snellimento delle attività di comunicazione degli esiti sarà anche reso possibile dal recente rafforzamento del team di operatori dedicati alle attività Covid che attualmente può contare su ulteriori cinque unità - medici, assistenti sanitari ed amministrativi - assunti a tempo determinato grazie al bando della Protezione civile, mentre dall'1 dicembre arriveranno altri cinque assistenti sanitari a tempo determinato, assunti tramite graduatoria regionale. (ANSA).