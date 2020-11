Scuola Sacro Costato Oristano chiusa, lezioni in via Solferino

Da oggi gli studenti di Oristano della scuola primaria paritaria del Sacro Costato hanno ripreso a frequentare le lezioni in presenza negli spazi messi a disposizione nella scuola elementare di via Solferino. La chiusura era stata causata dal riscontro di diversi casi di Covid tra le suore. "Abbiamo individuato una soluzione provvisoria - spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l'assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna - che consente di far rientrare in aula gli alunni della scuola elementare del Sacro Costato, da due settimane costretti a seguire la didattica a distanza". Il sistema scolastico della città è in affanno dopo la chiusura, ieri, della scuola media Grazia Deledda. Duecento gli alunni a casa, e lezioni con la Dad. Ma il sindaco rassicura: "stiamo lavorando per individuare e poi attrezzare velocemente gli spazi necessari per la didattica in presenza".