Calcio: 12 rossoblù convocati nelle nazionali

Sono ben 12 i giocatori del Cagliari convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni nei prossimi giorni tra gare ufficiali (Nations League, qualificazioni a Mondiali ed Europei) e amichevoli.

Viaggio in Sudamerica per Nandez e Godin, che affronteranno due importanti sfide di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per l'Uruguay, in Colombia e in casa contro il Brasile.

La Romania di Marin affronterà prima l'amichevole contro la Bielorussia, quindi il doppio impegno di Nations League in Norvegia e Irlanda del Nord.

Un'amichevole e due sfide di Nations League in rapida successione anche per la Croazia di Rog (in Turchia, in Svezia e in casa contro il Portogallo), la Polonia di Walukiewicz (in casa contro l'Ucraina, in Italia e in casa contro l'Olanda), la Grecia di Lykogiannis (in casa contro Cipro, in Moldavia e in casa contro la Slovenia) e l'Italia, con Cragno tra i portieri convocati per le gare contro Estonia, Polonia e Bosnia.

Ounas con la sua Algeriasarà impegnato contro lo Zimbabwe, mentre gli azzurrini Sottil (Under 21 "A" nelle qualificazioni europee in Islanda, Lussemburgo e contro la Svezia), Carboni, Tripaldelli e Zappa parteiperanno allo stage dell'Under 21 "B" a Tirrenia dal 9 al 16 novembre.