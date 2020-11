Domani 76 candeline per Gigi Riva, bomber del Cagliari e sempre il miglior marcatore della Nazionale con 35 gol. "L'ho conosciuto - ha ricordato l'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa della vigilia della gara con la Sampdoria - quando io ero giocatore e lui dirigente azzurro. Un bel personaggio, riservato ed educato. Un po' come i sardi, anche se lui di nascita non lo è. Sarà un piace domani fargli gli auguri".