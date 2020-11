400 studenti senza borsa studio,petizione on line

Oltre 400 studenti sono rimasti senza borsa di studio per mancanza di fondi. Lo denuncia una petizione lanciata su internet che ha già raccolto oltre 300 adesioni. L'sos parte dalla storia di Elaheh, studentessa iraniana iscritta all'Università di Cagliari. "Ho studiato - scrive- con molta difficoltà per gli esami però alla fine sono riuscita a raggiungere i crediti con il bonus Covid-19 per poter fare la domanda della borsa di studio.

Come tanti altri, sono idonea ma non beneficiaria perciò potrete immaginare quanto questo mi abbia messo in difficoltà". Una storia con mille complicazioni. "Nei primi mesi della pandemia del Covid-19 sono stata costretta a tornare nel mio paese, l'Iran, con i voli a prezzi altissimi, perché mio padre soffre di una malattia grave ed era in ospedale. Nel mentre non ho smesso di pagare l'affitto della mia camera a Cagliari. Speravo che alla fine di dicembre mi sarebbe arrivata la prima rata della borsa di studio e che avrei cosi potuto prendere un volo verso Cagliari. Tutto andrà bene, pensai, ma all'uscita della graduatoria definitiva l'Ersu ha detto, con i fatti, che non hanno più fondi per noi".

"Elaheh - si legge nella petizione- fa parte degli oltre 319 studenti che a Cagliari hanno usato il bonus Covid-19. Nessuno di loro è risultato beneficiario della borsa di studio. L'ente - continua l'appello - ha promesso un aiuto che si è dimostrato solo un'illusione. Vanno aggiunte anche 120 matricole (tra triennale e magistrale) idonee non beneficiarie della linea A. In totale, 439 studenti sono rimasti senza borsa di studio pur avendo tutti i requisiti. Quest'anno, a causa della pandemia da Covid-19, l'Ersu di Cagliari ha dato la possibilità di usufruire di 5 crediti bonus, spendibili nella richiesta della borsa di studio. Questi studenti sono stati raccolti in un graduatoria separata, la linea B. Nessuno di loro è risultato beneficiario. Chiediamo a gran voce - è scritto nella petizione - che vengano subito trovati i fondi per garantire a tutti il diritto allo studio e per far diventare beneficiari tutti gli idonei".