ANSA-IL-PUNTO/COVID:Ospedali sardi in crisi,pronto lockdown

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Gli ospedali della Sardegna stanno andando in difficoltà per la seconda ondata della pandemia di Coronavirus. Anche se oggi si registra un leggero calo dei contagi - 167 dei quali 127 rilevati attraverso attività di screening e 40 da sospetto diagnostico - la pressione sulle strutture sanitarie non accenna a diminuire.

Anzi. Attualmente sono ricoverati 236 pazienti in reparti non intensivi (+10 rispetto al dato di ieri), mentre è di 36 (+2) il numero di quelli in intensiva. Così il presidente della Regione Christian Solinas lancia un monito ai sardi: "Se nelle prossime ore il numero dei contagi aumenterà ancora e quello dei ricoveri continuerà a salire con il trend attuale, saremo pronti a intervenire in maniera radicale. Ciò significa - spiega ancora - applicare in Sardegna uno 'Stop&Go' di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus".

E per dare una risposta immediata alla richiesta di degenze la Regione ha disposto l'attivazione di 116 ulteriori posti letto nel nord Sardegna nelle strutture private del Policlinico Sassarese e al Mater Olbia per accogliere e assistere i contagiati dal coronavirus che anche oggi ha fatto diverse vittime. Nell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi regionale infatti si registrano quattro decessi: tutti a Cagliari. Secondo quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità, riferiti al 20 ottobre, su 377 Comuni sono 119, pari al 31,5%, quelli che dall'inizio della pandemia non hanno avuto alcun caso di coronavirus. Sono invece 258 i Comuni dove sono stati segnalati positivi e di questi 39 hanno avuto finora un solo contagiato dal virus. Nel frattempo si registra anche un blitz della Gdf su una fornitura di mascherine alla Regione: un maxi sequestro da 2,7 pezzi ritenuti illegali e non certificati. Ai domiciliari è finito un imprenditore indagato per frode nelle pubbliche forniture. "Congelati" anche 10,8mln di euro su 18mln della gara d'appalto. (ANSA).