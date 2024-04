Addio ad Angela Scanu, imprenditrice leader nel turismo

E' morta nella sua residenza cagliaritana, Angela Scanu, 57 anni, imprenditrice leader nel settore turistico, al timone di alcune delle imprese più apprezzate nell'Isola, tra Arbatax e Villasimius. Da anni combatteva contro un tumore.

E' stata anche presidente del Consiglio del territorio di Intesa San Paolo. Moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ha conquistato tanti premi internazionali per l'originalità e le qualità dei servizi turistici nelle attività imprenditoriali della famiglia. Appassionata del suo lavoro, ha sempre cercato di innovare l'offerta, innamorata della sua Sardegna e della sua Ogliastra.

La sua scomparsa ha destato grande cordoglio nel mondo economico e politico."Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio - la ricorda così Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo - Al marito Giorgio e a tutta la famiglia Mazzella vanno la nostra vicinanza e il nostro ringraziamento per essere da sempre punto di riferimento per il nostro Gruppo e per la crescita sostenibile del turismo, in particolare. La collaborazione con Intesa Sanpaolo si è consolidata nel tempo e il contributo che Angela e Giorgio hanno dato alle relazioni sul territorio sardo è stato per noi di grande valore, grazie anche alla moderna idea di impresa, all'impronta distintiva e di qualità che ha rappresentato un imprescindibile supporto per le nostre attività".

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 1 maggio, alle 15, nella chiesa di Stella Maris, ad Arbatax, la stessa dove la coppia si era sposata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA