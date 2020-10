Nuova vittima in Sardegna, è un 76enne di Elmas

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Un anziano di 76 anni di Elmas ricoverato al Santissima Trinità per coronavirus è morto questa mattina. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Elmas, Antonio Ena, nella pagina istituzionale del Comune. In attesa dei dati ufficiali dell'Unità di crisi, se si conta questo nuovo decesso e quello di ieri notte di un ultraottantenne di Isili, le morti per Covid nell'Isola salono a 176. Il primo cittadino esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino: "Alla famiglia, anche a nome della nostra comunità, va tutto il mio affetto e la mia vicinanza", scriva Ena su Facebook. Il 76enne era ricoverato da alcune settimane in ospedale e purtroppo oggi il quadro clinico è peggiorato. (ANSA).