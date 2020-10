Cagliari, auto nelle pedonalizzate dal 26 per carico/scarico

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Aperte alle auto le strade pedonalizzate nel centro di Cagliari, ma solo per commercianti e residenti e per operazioni di carico e scarico.

Si parte lunedì 26 ottobre: l'accesso sarà consentito tutti giorni, escluso il sabato. La sosta dei veicoli potrà avere la durata massima di quindici minuti, salvo casi eccezionali che verranno autorizzati di volta in volta (lavori edili, traslochi).

Le strade interessate sono le vie Garibaldi, Manno, Baylle (tra via Mercato Vecchio e via Roma), Sassari (tra via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele II), Portoscalas ed il Corso Vittorio Emanuele II. (ANSA).