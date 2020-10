Due candidati sindaco su 3 in isolamento a Sestu

Due su tra candidati a sindaco di Sestu (centro con oltre 15mila abitanti della Città Metropolitana di Cagliari) alle elezioni del 25 e 26 ottobre sono in autoisolamento per Covid. Oltre all'ex primo cittadino di Sestu Aldo Pili, risultato positivo al tampone dopo essere entrato in isolamento fiduciario, anche la sindaca uscente - e in cerca di una riconferma - Paola Secci si è autoisolata "dopo essere venuta a conoscenza di alcuni casi di persone positive al Covid-19 con le quali potrei essere venuta in contatto", scrive su Facebook. In "quarantena" fiduciaria anche il vicesindaco e capolista di Forza Italia nella coalizione di centrodestra, Massimiliano Bullita. Entrambi questi ultimi hanno fatto il tampone e stanno aspettando il referto.

"Da lunedì sono in autoisolamento volontario - scrive Paola Secci su Fb - Mi sono subito sottoposta all'esame via tampone e sono in attesa dei risultati. Sin dall'inizio della pandemia la mia priorità è sempre stata la salvaguardia dell'incolumità e della salute della comunità. Ribadisco che porterò avanti questo compito sino al giorno delle elezioni. La campagna elettorale è importante ma di fronte all'emergenza sanitaria non è adesso la priorità".