A Nuoro tamponi negativi per 26 agenti Polizia locale

Sono tutti negativi al Covid 19 i tamponi a cui sono stati sottoposti i 26 agenti della polizia locale di Nuoro.

I risultati sono arrivati oggi dall'Ats al Municipio del capoluogo barbaricino dove si contano oltre 40 postivi al virus.

"Sono felice e sollevato dell'esito dello screening a cui è stato sottoposto il personale in via precauzionale - ha detto il sindaco Andrea Soddu - Il nostro Comando di polizia locale è stato sempre in prima linea sin dall'inizio dell'emergenza Covid, svolgendo un lavoro encomiabile di controllo capillare su tutta la città. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al comandante e tutto il personale".

Tira un sospiro di sollievo anche il sindaco di Orgosolo Dionigi Deledda, dopo aver ricevuto dall'Ats gli esiti dei 680 test sierologici effettuati a diverse fasce della popolazione: sono risultati tutti negativi.

Il primo cittadino ha comunicato che adesso nel paese barbaricino ci sono 18 positivi dopo la negativizzazione di una decina di persone.