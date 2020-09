Incidente mortale sulla Bitti-Sologo, perde la vita uomo di 34 anni

Incidente mortale sulla provinciale Bitti-Sologo nel Nuorese intorno alle 19. Un uomo di 34 anni, Raimondo Porcu (rpt: Raimondo) di Lula, è morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme a un parente di 25 anni, rimasto illeso, si è ribaltata più volte sulla carreggiata. Inutili i soccorsi con l'arrivo dei medici del 118: per l'uomo non c'è stato niente da fare, era morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Lula, che lavorano per accertare le cause dell'incidente. Chiusa in entrambi i sensi di marcia la provinciale. Il traffico è stato deviato nella vecchia strada per Lula.