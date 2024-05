Crisi al comune di Nuoro, si dimette il sindaco Soddu

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha annunciato le sue dimissioni in apertura del consiglio comunale che questo pomeriggio avrebbe dovuto votare il bilancio di previsione, dopo il rinvio nell'ultima seduta in cui il primo cittadino aveva perso la maggioranza.

Il consiglio, iniziato alle 16.30, è stato sospeso ed è corso la riunione dei capigruppo.

Oggi, infatti, era il giorno del giudizio per l'amministrazione comunale di Nuoro: si torna in aula per la votazione del bilancio, passaggio cruciale per la consiliatura di Soddu, insediatasi nel 2020.

Nei giorni il primo cittadino aveva azzerato la giunta nel tentativo di formare un nuovo esecutivo, scongiurando quindi l'arrivo del commissario. Ma oggi, in apertura dei lavori, sono arrivate le dimissioni.



