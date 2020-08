13 nuovi casi ad Arzachena, tutti turisti

"L'Ats Sardegna mi ha appena comunicato che nel Comune di Arzachena ci sono 13 nuovi contagiati e 40 persone in quarantena. In tutto dunque sono 19 i casi di positivi al Covid nel nostro territorio". Lo annuncia, con un video su Facebbok, il sindaco della cittadina della Costa Smeralda, Roberto Ragnedda. I 13 sono tutti turisti. "Questi dati - osserva il primo cittadino - ci dicono che bisogna stare ancora molto attenti, essere prudenti nei comportamenti e rispettare le regole. Vorrei comunque assicurare tutti: la situazione è sotto controllo, non bisogna fare allarmismi. Si può fare turismo ma con intelligenza, rispettando le regole e il prossimo".