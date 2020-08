Party in mare con 10 barche in zona protetta, raffica multe

La Guardia costiera di Golfo Aranci spegne la musica e il party in mare organizzato davanti all'isola di Mortorio, nel parco nazionale di La Maddalena, in una zona a tutela integrale. Ieri sera un gommone di servizio con a bordo i militari dell'ufficio marittimo di Porto Cervo, uscito per soccorrere un'imbarcazione su cui si era sviluppato un principio di incendio, si è fermata per controllare una decina di barche che, affiancate fra loro nella rada davanti a Mortorio, stavano facendo un party con almeno 70 persone a bordo. I proprietari sono stati identificati ed è stata controllata la documentazione dei mezzi. E' stato quindi disposto l'immediato allontanamento delle imbarcazioni e delle persone dalla zona. Al momento sono state contestate 18 sanzioni amministrative per transito e stazionamento in area soggetta a tutela integrale, ma gli accertamenti della Guardia costiera proseguono per verificare la condotta tenuta dai trasgressori e dagli eventuali organizzatori della festa.