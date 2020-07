Fase 3: verso approdo in Aula ddl salva-imprese da 160 mln

Arriva in Consiglio regionale l'accordo con la Banca europea degli investimenti (Bei) per l'istituzione di un fondo da 200 milioni (100 li mette la Bei e 100 la Regione), il cosiddetto "Fondo dei fondi" per i prestiti alle imprese. L'Aula è convocata alle 16 di domani, mercoledì 8 luglio, alle 15 si riuniranno i capigruppo. Sempre domani potrebbe approdare un'altra misura messa in campo per fronteggiare l'emergenza economica da Covid-19. Si tratta del disegno di legge della Giunta a sostegno di lavoratori e imprese con una dotazione finanziaria di 160 milioni di euro: il provvedimento è all'esame delle commissioni Lavoro e Attività produttive, che stanno lavorando sugli emendamenti.

Le opposizioni chiedono più fondi per il programma da destinare alle piccole e medie imprese turistiche, più coraggio sulle politiche di abbattimento del costo del lavoro e la bonifica dal testo di interventi non urgenti. Se il provvedimento avrà queste caratteristiche la minoranza non chiederà i dieci giorni e la legge potrà essere discussa già domani. Di sicuro all'ordine del giorno approda il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2019. I lavori proseguiranno giovedì alle 10 con il progetto di legge sull'interpretazione autentica del Ppr, che l'Aula ha iniziato a discutere la scorsa settimana e che la maggioranza vuole varare per sbloccare la strada a 4 corsie Sassari-Alghero: un percorso a ostacoli per l'ostruzionismo delle opposizioni, secondo le quali la norma è un solo un cavallo di Troia per nuove colate di cemento sulle coste e nell'agro, ora espressamente vietate dal Piano paesaggistico.