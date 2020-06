Solinas, nei locali pubblici si entra solo con la mascherina

Uso obbligatorio elle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico e anche quelli che effettuano servizi all'aperto "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento"; E' quanto prevede l'ordinanza firmata ieri notte dal governatore della Sardegna Christian Solinas che riapre tutte le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche, agenzie di servizi, attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, oltre alle attività turistiche relative alla balneazione;, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo e uffici aperti al pubblico, pubblici e privati. Via libera anche alla riapertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e ai tirocini e formazione professionale; Per gli enti lirico-sinfonici invece è prevista solo la ripresa delle attività relative "a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione".