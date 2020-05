Easyjet riprende a volare su Sardegna dal 15 giugno

EasyJet riprende le operazioni di volo in Italia il 15 giugno eriavvia il collegamento tra gli scali sardi di Olbia e Cagliari e quello lombardo di Milano Malpensa. Per quanto riguarda il volo da e per il capoluogo sardo è prevista una frequenza trisettimanale - il martedì, il giovedì e il sabato - che andrà ad incrementarsi a partire dall'1 luglio, con partenze e arrivi tutti i giorni. A Olbia si parte invece con più voli al giorno (sino a tre tratte), mentre ad Alghero le prenotazioni sul sito del vettore partono da luglio. Su tutti gli aerei nuove misure di sicurezza: pulizia e sanificazione aggiuntiva, oltre all'obbligo di indossare le mascherine per i passeggeri e l'equipaggio.

"La ripresa delle operazioni in Italia ed in particolare su Cagliari di easyJet è sicuramente un segnale estremamente positivo per il trasporto aereo e ancora di più per il nostro aeroporto - ha detto Renato Branca amministratore delegat odella Sogaer, la società di gestione dello scalo di Cagliari - La rotta Milano Malpensa - Cagliari è fondamentale sia per il traffico turistico verso l'isola sia per quello business tra Lombardia e Sardegna". "Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti - commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia - Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell'economia del Paese, consentendo la mobilità di persone e aziende".