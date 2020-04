Solinas, prestiti fino a 800mila euro a imprese

Prestiti fino a 800mila euro con pre ammortamento di 24 mesi e tempo di restituzione di 15 anni.

Le imprese, comprese quelle prive di merito bancario, potranno accedervi grazie all'intesa della Regione Sardegna con la Banca europea degli investimenti. Lo ha annunciato il governatore sardo Christian Solinas durante la videoconferenza con i giornalisti.

"Abbiamo pensato a un fondo da 200 milioni - ha detto - l'accordo con la Bei consentirà di restituire liquidità alle imprese attraverso il sistema del pari passu, cioè tanti soldi mette la Regione e tanti la Bei". Contemporaneamente, ha dichiarato Solinas, "stiamo perfezionando il ddl imprese che presenteremo questa settimana e che completerà il quadro delle iniziative di mantenimento in questa fase dell'emergenza Covid".

Ma, ha concluso, "serve uno sforzo ulteriore per la ripartenza, orientato alla ricerca di uno stanziamento per un piano straordinario di infrastrutture materiali e immateriali con l'obiettivo di produrre occupazione e valore".