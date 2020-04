Mascherine a 0.50 centesimi l'una

Coronavirus: Arcuri firma ordinanza prezzo fisso mascherine Il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza che fissa il prezzo fisso delle mascherine, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. L'ordinanza si compone di un solo articolo: "il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali - è scritto - non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto".