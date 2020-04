Coronavirus: positivo vigile del fuoco comando Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 21 APR - Un vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Oristano è risultato positivo al coronavirus ed è ora in quarantena domiciliare. Ne dà notizia La l'Ats Sardegna attraverso il servizio igiene pubblica provinciale comunicando anche l'avvio di un'indagine conoscitiva su tutto il personale del turno in cui ha prestato servizio il vigile, quindi saranno eseguiti tutti i test necessari per verificare eventuali contagi. (ANSA).