Coronavirus: prezzi agevolati mascherine per imprese Nuoro

La Camera di commercio di Nuoro incentiva le imprese del territorio a proteggere i dipendenti con i dispositivi sanitari adeguati durante l'emergenza coronavirus. L'ente camerale ha pubblicato il bando per la cessione alle imprese del territorio, di 100mila mascherine: le aziende potranno acquistarle a un prezzo inferiore a 0,75 euro rispetto all'attuale costo di mercato grazie all'abbattimento di costo del 50% a carico dell'ente camerale e sulla base delle agevolazioni fiscali approvate dal Governo.

"I dispositivi di protezione individuali sono diventati a tutti gli effetti strumenti di lavoro - ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Agostino Cicalò - Abbiamo valutato fosse un segnale importante permettere alle aziende di ottenere in tempi rapidi e a costi agevolati i dispositivi sanitari che servono". Le aziende interessate possono far prevenire la domanda attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito www.nu.camcom.it. L'ente contatterà telefonicamente o via mail ogni richiedente.