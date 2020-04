Centrosinistra in pressing, mascherine gratis a Cagliari

Mascherine gratis a tutti i cagliaritani. E' l'auspicio, tradotto anche in una petizione on line sulla piattaforma change.org, dei capigruppo di opposizione al Comune di Cagliari Fabrizio Marcello, Andrea Dettori e Marzia Cilloccu che lanciano un appello al sindaco Paolo Truzzu che ha firmato l'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherine negli esercizi commerciali e nei mercati civici.

"Purtroppo constatiamo che i presidi di sicurezza di cui si parla nell'ordinanza non siano facilmente reperibili nelle forme più efficaci per scongiurare i rischi del contagio da Covid 19 - sostengono -. Ribadiamo quanto già suggerito nella lettera inviata al sindaco il 27 marzo, ovvero la necessità di fornire gratuitamente, come è avvenuto in altre amministrazioni locali e nazionali, le mascherine di protezione per tutta la cittadinanza, anche autoprodotte, affidandone la confezione preferibilmente a laboratori e aziende locali". "Il sindaco, prima di emettere nuove ordinanze - concludono -, peraltro di dubbia legittimità, si sinceri di verificare l'attuabilità dei provvedimenti, anziché creare disagi e confusione agli operatori commerciali e cittadini".