Lombardia, Conte: 'Disponibili al confronto con il Pd'

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Se il Pd vuole dimostrare di aver fatto tesoro di errori passati noi ci siamo, se si vuole sedere al tavolo di confronto, noi siamo disponibili, qui come altrove, ma dobbiamo farlo con criterio e metodo": lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in videocollegamento alla conferenza stampa del gruppo lombardo. Il Movimento 5 stelle, ha spiegato l'ex premier, ha preparato una "proposta seria e solida a misura dei cittadini della Lombardia", e i pentastellati sono pronti "a confrontarsi con le altre forze politiche e sociali", senza "compromessi al ribasso". "Non intendiamo negoziare i nostri valori e principi. Non vogliamo discutere su 'Majorino sì, Majorino no'. Io non lo conosco personalmente, me ne hanno parlato molto bene ed è una persona che ha sensibilità vicina ai nostri temi" ha sottolineato il leader del Movimento 5 Stelle. Quindi "nulla da dire sulla persona, ma il M5s non accetta di discutere di candidati decidendo l'interprete prima di aver definito qual è il programma migliore". "Il nostro atteggiamento - ha aggiunto - non cambia. Vengono prima i programmi e poi discuteremo i candidati". Secondo Conte, "non possiamo mischiare le squadre e correre dietro la candidatura di Letizia Moratti. Non mi piace parlare di singoli candidati, ma non si battono le forze di centrodestra con candidati di centrodestra".

"A parlare di contenuti siamo disponibili. Ma subito perché probabilmente si voterà il 12 e 13 febbraio" così il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo commenta l'invito a un confronto fatto dal presidente del Movimento 5 Stelle. "Come Pd siamo convinti che si possa battere la destra di Attilio Fontana - ha aggiunto - e se matura un diverso atteggiamento delle altre forze politiche, da un lato con la decisione di tornare indietro dalla candidatura di Letizia Moratti e dall'altro non rimanendo alla finestra, come hanno fatto finora i 5 stelle, è un passo in avanti".

"Conte - scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno - apre su accordo con centrosinistra su Lombardia. Mi sembra una notizia importante. Si vada a un confronto serrato sui contenuti. @pfmajorino è la figura che può unire i progressisti e battere le due destre in campo". (ANSA).