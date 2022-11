Regionali: la Lega chiede election day 12 e 13 febbraio

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Il consiglio federale della Lega, ascoltati i pareri del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti, all'unanimità "ritiene auspicabile accorpare le elezioni regionali lombarde con quelle del Lazio previste il 12 e 13 febbraio 2023". Così fonti del Carroccio mentre la riunione in via Bellerio a Milano è ancora in corso. (ANSA).