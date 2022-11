Lombardia, Majorino: 'Dal M5s un buon approccio'

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Dal M5s viene un buon contributo sul piano dei contenuti e una giusta volontà di confrontarsi sui temi prima che sulle persone. Mi pare, sinceramente, un buon approccio". Così il candidato del Pd in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, dopo la conferenza stampa in cui il M5s ha presentato i suoi temi per elezioni regionali. "Per quel che ci riguarda - aggiunge - sabato 3 dicembre presenteremo il cuore della nostra proposta per il futuro della Lombardia. Nel centrosinistra - conclude - ci confronteremo sulle migliori strategie e scelte per dare alla Regione un governo diverso da quello palesemente inadeguato di Fontana". (ANSA).